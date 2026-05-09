كيف ندخل في طريق الصادقين؟.. أحمد الطلحي يجيب

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين” يفتح أمام المؤمن بابًا عظيمًا للاقتداء بالصالحين والسير على نهجهم، ومن هؤلاء الإمام الجزولي رحمه الله، صاحب كتاب “دلائل الخيرات”، الذي حاز قبولًا واسعًا بين المسلمين.

وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من أعظم ما يُقتدى به في سيرة الصالحين نياتهم الصادقة، مشيرًا إلى نية الإمام الجزولي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعكس عمق المحبة والتعظيم لرسول الله.

وأضاف أن الإمام الجزولي كان يقول في نيته:“اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالًا لأمرك، وتصديقًا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة فيه، وشوقًا إليه، وتعظيمًا لقدره، ولكونه أهلًا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين”.

وتابع أن هذه النية المباركة لا تقف عند حدود القول، بل تمتد لتكون منهجًا يحيي القلب، ويجدد الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويغرس في النفس معاني الحب والاتباع.

وأشار إلى دعاء الإمام الجزولي:

“اللهم زده شرفًا على شرفه الذي أوليته، وعزًا على عزه الذي أعطيته، ونورًا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين”، مؤكدًا أن مثل هذه المعاني ترفع الروح وتقرّب العبد من الله.

ولفت بأن الدخول في نيات الصالحين، خاصة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو باب من أبواب الصدق مع الله، وطريق لنيل القبول والطمأنينة.



