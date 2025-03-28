هل إنفاق المرأة على بيت الزوجة يمنحها حق القوامة؟.. علي جمعة يرد (فيديو)

كتب- علي شبل:

ضمن حلقات برنامجه اليومي في رمضان "نور الدين والدنيا"، والذي يلتقي فيه الشباب والأطفال بشكل مباشر، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا مثيراً من أحد الشباب ضيوف برنامجه، حول قوامة الرجل في بيت الزوجية.

وجه شاب سؤالًا إلى الدكتور علي جمعة، يقول فيه: لو الزوجة بتشتغل وبتقبض أكتر من الراجل فهل القوامة كده هتكون ليها عشان هيا اللي بتصرف على البيت؟، ليرد جمعة، قائلًا إن نفقة المرأة على البيت يكون من تفضلها، وتكون قوامة الرجل في هذا الوقت في مهب الريح.

وتابع جمعة: الرجل في هذا الوقت لن يقدر على محاسبة زوجته، لأن شرط القوامة التي هي من مهامه أن يكون هو صاحب النفقة على البيت، لقوله تعالى (وبما أنفقوا من أموالهم) وبالتالي في هذه الحالة نكون قد فقدنا شرط القوامة وبفقدان الشرط أو جزء منه، ينتفي الشيء المشروط به.

وأشار إلى أن للمرأة أن تهب ما تنفقه على البيت ولا تطالب به، أما لو طالبت بما أنفقت فيجوز لها أن تستحقه من زوجها وإن لم يستطع تحصل عليه من الميراث.

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