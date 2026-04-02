عباس شومان يوضح الفرق بين الطلاق والإيلاء والظهار ويحذر من المفاهيم المغلوطة

كتب : محمد قادوس

01:05 م 02/04/2026

الدكتورعباس شومان

نشر الدكتورعباس شومان، وكيل الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدة منشورات ، تناول فيها ما وصفه بحالة من الخلط في بعض المفاهيم الشرعية المتعلقة بالطلاق والإيلاء والظهار، إلى جانب آراء أخرى مثيرة للجدل.

وأوضح شومان في منشوراته أن، أحد المخرفين يخلط بين الإيلاء والطلاق، ويقول إن الطلقة لا تتم إلا بعد مضي سبعة أشهر، أربعة للتربص وثلاثة للعدة”، مشيرًا إلى أن هذا الطرح غير صحيح من الناحية الشرعية، كما أشار إلى وجود رأي آخر يرى صحة صوم الحائض، وهو ما أثار استغرابه.

وبيّن شومان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، التعريفات الشرعية الدقيقة لهذه المفاهيم، موضحًا معني الظهار، قائلاً هو أن يحرم الزوج زوجته عليه كالأم والأخت، وهو أمر محرم يوجب الكفارة، وهو غير الطلاق والإيلاء.


وأما الطلاق: هو أن ينطق الزوج بطلاق زوجته،فتكون مطلقة على الفور وله ردها قبل انتهاء عدتها إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية،ولاعلاقة له بالإيلاء.

الإيلاء:هو أن يحلف الزوج على عدم جماع زوجته أربعة أشهر فأكثر،ويلزمه أن يعدل عن يمينه قبل تمام الشهور الأربعة أو يطلق والمرأة في مدة الإيلاء غير مطلقة بل هي زوجة.

وأكد شومان من خلال هذه التوضيحات أهمية الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وعدم الانسياق وراء تفسيرات خاطئة أو اجتهادات غير منضبطة في القضايا الشرعية.

