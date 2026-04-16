أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: سائل يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ حيث سمعت أنَّ الجهر بقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" ممنوع في الفاتحة وما بعدها من السور والآيات في الصلاة الجهرية؟، أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

مسألة الجهر بالبسملة

في رده، أوضح فضيلة المفتي الأسبق، أن مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.

وأضاف جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.

وأوضح المفتي الأسبق، أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.

علاج التكاسل عن الصلاة.. أمين الفتوى يضع روشتة دينية للمحافظة على الفرائض





هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب

"حُرمة الروح".. أمين الفتوى يوضح متى يكون قرار الإجهاض للطِّب ومتى يكون للدِّين