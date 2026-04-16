إعلان

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح

كتب : محمد قادوس

03:20 م 16/04/2026 تعديل في 04:33 م

الدكتور علي جمعة يوضح حكم البسملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: سائل يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ حيث سمعت أنَّ الجهر بقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" ممنوع في الفاتحة وما بعدها من السور والآيات في الصلاة الجهرية؟، أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح فضيلة المفتي الأسبق، أن مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.

وأضاف جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.

وأوضح المفتي الأسبق، أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

علاقات

الأزهر

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

