بعد جدل دعاء "بحق فاطمة".. أمين "كبار العلماء" يرد على اتهام الأزهر بالتشيّع

كتب : علي شبل

06:12 م 22/03/2026

الدكتور عباس شومان

تصدى الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على اتهامات طالت مؤسسة الأزهر الشريف بتبني الفكر الشيعي والدعوة إليه، بعد دعاء "بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها..." والذي ردده الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال خطبة عيد الفطر 2026 بحضور الرئيس السيسي.

وردًا على اتهام المتشددين للمؤسسة الأزهرية بتنبي الفكر الشيعي، قال شومان إن هذا الاتهام" كذب وافتراء"، مؤكدًا أن الأزهر مؤسسة سنيّة أشعرية.

وقال شومان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «المتابع للأزهر ومنبر جامعه، وهيئة كبار وعلمائه، وجامعته ومناهجها، ومجمع بحوثه، يعلم: أن ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علمائه كذب وافتراء».

وأضاف أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، في منشور لاحق: الأزهر مؤسسة سنيّة أشعرية كانولازال وسيبقى، هو وجميع منتسبيه، ولاداعي للمزايدات، فنحن في حاجة للحمة ووحدة الصف لا للفرقة والانقسام.

