دار الإفتاء توضح حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة

كتب : محمد قادوس

11:41 ص 18/05/2026

دار الإفتاء

حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة.

وأضافت جنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لم يرد عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على فعله في هذه الأيام كما ورد في حديث ابن عباس.


