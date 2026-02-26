إعلان

منها هيئة اليد عند التشهد.. 5 أحكام شرعية مهمة عن الصلاة يكشف عنها علي جمعة

كتب : علي شبل

11:31 م 26/02/2026

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق

ضمن برنامجه الفضائي "اعرف دينك" المذاع في رمضان 2026، على فضائية صدى البلد، يوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأحكام الشرعية المختصة بالطهارة وأداء العبادات، ومنها أجاب عن أسئلة مهمة متكررة.. تعرف عليها في الروابط التالية:

هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الفريضة؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي جمعة يوضح

هل النظر إلى السماء أثناء الصلاة يبطلها؟.. علي جمعة يوضح (فيديو)

في التشهّد كيف تكون هيئة اليد وهل نرفع السبّابة ونتركها أم نحرّكها؟.. علي جمعة يوضح

فيديو وبالخطوات.. علي جمعة يشرح كيفية الصلاة الصحيحة للمبتدئين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

برنامج اعرف دينك رمضان 2026 الدكتور علي جمعة

