أين تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها في البيت؟.. المفتي نظير عياد يوضح

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها في البيت، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه إذا أرادت المرأة أن تصلي مع زوجها جماعةً في البيت فإنها تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنها تقف في الخلف سواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في ما هو قادم من الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

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