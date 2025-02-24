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رمضان عبدالمعز: هناك تواصل بين شياطين الجن والإنس

04:37 م الإثنين 24 فبراير 2025

رمضان عبد المعز

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كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي ، إن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، مشيرًا إلى أن كيد الشيطان كان ضعيفًا.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": الشياطين والجن ليسوا أقوياء، مقارنة بشياطين الإنس، مرددًا: "شيطان الجن أقصى حاجة يعملها الوسوسة، لكن كفانا الله شر شيطان الإنس، تلاقي واحد داخل يصلي واللي معاه يقوله هى الصلاة هتطير ياعم.

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رمضان عبد المعز شياطين الجن والإنس برنامج لعلهم يفقهون
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