رمضان عبدالمعز: رمضان شهر الطاعات مش تعالى بالليل ناخد حجرين

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامية، إن رمضان شهر الطاعات، وليس شهر المعاصي.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" دي إم سي": أن شهر أيام معدودات ويجب استغلالها في الطاعات.

وأوضح الداعية، أن شهر رمضان شهر الطاعات؛ مقرأة وتراويح وإطعام وصدقات، إنما حاجات تانية، لأ، ده شهر طاعات مش بتاع معاصي، مش تعالى بالليل نروح ناخد حجرين، نروح نشيش.

وبين: الكلام ده مرفوض في رمضان وفي غير رمضان، مينفعش في رمضان، رمضان شهر عظيم.

وأشار عبدالمعز، إلى أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين.