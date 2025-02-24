إعلان

رمضان عبدالمعز: رمضان شهر الطاعات مش تعالى بالليل ناخد حجرين

11:26 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الشيخ رمضان عبد المعز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامية، إن رمضان شهر الطاعات، وليس شهر المعاصي.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" دي إم سي": أن شهر أيام معدودات ويجب استغلالها في الطاعات.

وأوضح الداعية، أن شهر رمضان شهر الطاعات؛ مقرأة وتراويح وإطعام وصدقات، إنما حاجات تانية، لأ، ده شهر طاعات مش بتاع معاصي، مش تعالى بالليل نروح ناخد حجرين، نروح نشيش.

وبين: الكلام ده مرفوض في رمضان وفي غير رمضان، مينفعش في رمضان، رمضان شهر عظيم.

وأشار عبدالمعز، إلى أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"بعت عفش بيتي".. قصص وتجارب مصريين مع منصة "FBC" بعد النصب عليهم
خدعت مليون شخص واستولت على 6 مليارات دولار.. ما هي منصة FBC؟
مسابقة تعيينات جديدة.. مطلوب أكثر من 25 ألف معلم مساعد لغة عربية