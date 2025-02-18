باحث شرعي: الإيمان بالغيبيات يعتبر من أهم صفات المتقين

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أن "الغيبيات هي كل ما غاب عن حواسنا، فلا نراه ولا نسمعه ولا نلمسه ولا نشمه"، مشيرًا إلى أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالملائكة، وما ذكره القرآن الكريم من أمور غيبية هي أمثلة على هذا المفهوم.

وأضاف سلامة خلال حلقة برنامج "من قبس علوم الشريعة"، المذاع على قناة" الناس": أن العلاقة بين كلمة "غيبيات" وكلمة "سمعيات" تتسم بالاتساع والتفاصيل، فكما أن كلمة "إنسان" أعم من كلمة "امرأة" كونها تشمل الرجل والطفل والشيخ، فإن "الغيبيات" أعم من "السمعيات"، فكل السمعيات هي غيبيات، ولكن ليس كل الغيبيات سمعيات.

وأوضح الباحث أنه إذا كان السمعيات تتعلق بما أخبرنا به الشرع عن أمور غائبة عنا، فإن الغيبيات تشمل ما يمكن للعقل أن يدركه، مثل اكتشاف وجود الله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في الكون.

وبين: أن العلم الحديث قد اكتشف أمورًا كانت غائبة عنّا سابقًا، مثل العمليات الطبية المعقدة مثل عمليات نقل الأعضاء، التي يمكن اعتبارها غيبيات كانت مجهولة سابقًا.

وأشار إلى أن هناك نوعًا آخر من الغيب يسمى "الغيب الزماني"، مثل معرفة أخبار الأمم السابقة التي حدثت في عصور سابقة، أو الغيب الذي يرتبط بالمستقبل، مثل ما ذكره القرآن الكريم عن غلبة الروم بعد هزيمتهم.

واختتم سلامة حديثه بأن الغيب المكاني هو أيضا أحد أبعاد الغيبيات، حيث قد نكون في مكان معين ولا نعلم ما يحدث في مكان آخر، وأن بعض الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال في القرآن الكريم: "ولا يعلم ما في البر والبحر إلا الله".

وأشار إلى أن الإيمان بالغيبيات يعتبر من أهم صفات المتقين كما ورد في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة"، مؤكداً على أهمية الإيمان العميق بالغيب في حياة المسلم.

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