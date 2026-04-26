ما حكم قضاء الصيام عن الميت الذي توفي وعليه أيام من شهر رمضان، هل تسقط، أم يجب قضاؤها عنه؟.. سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم الصيام عن المتوفى

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، في حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن من مات وعليه صيام يُنظر في حالته، فإن كان مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه أو كبيرًا في السن ولا يستطيع الصيام، فقد كان الواجب عليه في حياته إخراج الفدية، فإذا توفي ولم يخرجها، جاز لأهله أن يخرجوها عنه، أو يصوموا عنه، أو يجمعوا بين الأمرين.

لا يجب الصيام عن المتوفى في هذه الحالة

وأشار شلبي إلى أن الحالة الثانية هي من كان عليه عذر طارئ يُرجى زواله، كمرض مؤقت أو حمل أو رضاعة، وكان ينتظر أن يقضي ما عليه بعد زوال العذر، لكنه توفي قبل أن يتمكن من القضاء، ففي هذه الحالة لا شيء عليه، ولا يجب على أهله صيام أو فدية، لأن ذمته بريئة.

التمكن من القضاء يوضح الحكم

وأضاف أن الضابط في وجوب القضاء أو الفدية هو التمكن من القضاء، فإذا تمكن الإنسان من قضاء ما عليه ولم يفعل حتى توفي، جاز لأهله أن يصوموا عنه أو يخرجوا الفدية، أما إذا لم يتمكن أصلًا فلا يلزمه شيء.

الصلاة التي لا تُقضى عن أحد

وأكد أن الصيام عن الميت جائز في الجملة، بخلاف الصلاة التي لا تُقضى عن أحد، مشيرًا إلى أنه حتى في الحالات التي لا يجب فيها شيء، يجوز لأهل المتوفى أن يصوموا عنه أو يخرجوا فدية على سبيل البر والإحسان، لكن دون وجوب.

الإفتاء توضح حكم الشرع في الوصية الواجبة وهل يجوز فرضها بالقانون



بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات

"زوجي يعتقد أن مرضه عقاب من الله فترك الصلاة".. سيدة تشكو وأمين الفتوى ينصح



