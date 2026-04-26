أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الدعاء ليس مجرد كلمات يرددها اللسان، بل هو جوهر العبادة وأكرم شيء على الله عز وجل، مشيراً إلى أن المولى سبحانه وتعالى يغضب على العبد الذي يترك سؤاله واللجوء إليه.

تعليم النبي ﷺ آداب الدعاء والتوسل إلى الله

ولفت عبد المعز خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون": إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- علمنا كيفية الدعاء وآدابه كما علمنا الصلاة ومناسك الحج، موضحاً أهمية التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا في كل وقت وحين، مع ضرورة اقتران الدعاء بالعمل الصالح واليقين في الإجابة.

أسرار سورة الفاتحة ومعاني الحمد لله

وكشف الداعية الإسلامي عن الأسرار العظيمة لسورة الفاتحة في الصلاة، مستنداً إلى الحديث القدسي الذي يقسم الله فيه الصلاة (الفاتحة) بينه وبين عبده نصفين. وأوضح أنه عندما يقول العبد "الحمد لله رب العالمين"، يرد الله عز وجل قائلاً "حمدني عبدي"، مشيراً إلى أن كلمة "الحمد لله" هي أجمل كلمة وأعظم دواء يطبطب به العبد على قلبه وقت الشدائد، لأنها تعكس الرضا التام بقضاء الله وقدره.



واختتم عبد المعز حديثه بتوجيه دعاء خالص لمصر وشعبها وسائر بلاد المسلمين بأن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرزق الجميع الرزق الحلال الطيب الذي هو مفتاح كل خير.

اقرأ ايضًا:

يتزوج ويطلق أكثر من مرة.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف السابق: البركة في العطاء لا في كثرة المال





أمين الفتوى:"اللي يقول بحب مراتي ويضربها ده حب كاذب مش علاقة"



