هل يجوز أخذ قرض لشراء شقة بسبب ارتفاع الإيجارات؟.. أمين الفتوى يرد

كتب : علي شبل

10:11 م 26/04/2026 تعديل في 10:12 م

الدكتور محمود شلبي

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة بمحافظة الغربية، حول حكم الحصول على قرض لشراء شقة سكنية في ظل زيادة قيمة الإيجار، وحاجتها لتأمين مسكن مناسب لها ولأبنائها.

حكم التمويل البنكي

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأصل في مثل هذه الحالات النظر إلى طريقة التمويل، فإذا كان البنك أو شركة وسيطة تقوم بشراء الشقة ثم بيعها للعميلة بنظام التقسيط، فلا حرج في ذلك.

حكم الشراء بالتقسيط المباشر

وأضاف شلبي أنه لا مانع أيضًا من الشراء بالتقسيط المباشر، سواء من خلال بنك أو شركة، طالما أن المعاملة واضحة ومحددة، ولا تتضمن غررًا أو شروطًا غير منضبطة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاملات جائز شرعًا.

شرط القدرة على السداد
وأشار أمين الفتوى أنه في حال احتياج السائلة واقتراب الأمر من الضرورة، فيجوز لها أن تلجأ إلى الاقتراض بقدر ما تدفع به هذه الضرورة، مع مراعاة القدرة على السداد، حتى لا تُحمّل نفسها ما لا تطيق.

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن الضابط المهم في هذه المسألة هو تقدير القدرة المالية بدقة، بحيث لا تقترض أكثر مما تستطيع سداده، لأن الدخول في ديون تفوق الإمكانات قد يؤدي إلى مشكلات أكبر، مشددًا على أن مراعاة التوازن في الاقتراض أمر ضروري شرعًا وحياتيًا.


اقرأ أيضًا:

"نفسي في ولد" فهل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
رياضة محلية

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
شئون عربية و دولية

تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟