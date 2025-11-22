هشام عبد العزيز يوضح تفاصيل العلاقة بالجار وحدودها

قال الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، إن الشرع الحنيف شدد على حق الجار وأهمية المحافظة على علاقات طيبة معه، مشيراً إلى أن العلاقة بالجار جزء أساسي من بناء مجتمع متماسك وجميل.

وأضاف ربيع خلال حواره ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": عندما نظم الله حياة الإنسان، أول ما اهتم به هو ضبط علاقته بالآخرين، والجيران لهم أهمية خاصة، ولذلك يقول المثل الشائع: 'الجار قبل الدار'، وهذا المثل مستند له أصل في الشرع الحنيف".

وأوضح أمين الفتوى، أن الجار له حقوق متفاوتة بحسب العلاقة، فمنه من له ثلاثة حقوق وهي حق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام، ومنه من له حقان، ومنه من له حق واحد فقط، وهو حق الجوار، مثل الإنسان غير المسلم.

وأضاف: حتى لو كان الجار لا يلتزم بهذه الوصية الشرعية، يبقى على المسلم الالتزام بها، بالسلام والسؤال والإحسان، لأن ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن بعض الناس يختار العزلة وعدم التعرف على الجيران في أماكن جديدة، مؤكداً أن الشرع يوصي بخلق علاقات طيبة مع الجميع، حتى في حال اختلاف العقيدة، قائلاً: "الجمال في الدين يصل إلى حد التعامل الحسن مع من يختلف معي في العقيدة".

وأكد أن الحد الأدنى للعلاقة مع الجار يشمل السؤال والتحية، وعدم التدخل في شؤونه الخاصة، موضحاً أن الهدف هو ممارسة الوصية النبوية مع مراعاة الخصوصية.

وقال: "الجار العظيم يستحق منا الاحترام والتواصل، والتعامل معه بالحسنى جزء من الدين وأصل من أصوله".

وأكد على أن الإحسان للجار ليس خياراً بل واجب شرعي، ويدخل في إطار بناء مجتمع متماسك يسوده السلام والتعاون، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الخلفية الاجتماعية.

