موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 23 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 23 أكتوبر، في تمام الساعة 5:35 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 7.02 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 23 أكتوبر:

الفجر 5:35 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:16 م

العشاء 7:34 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم أنزل على قلبي سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعله عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يا رحيم.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وسخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وانقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.. عدد ما سبحك المسبحون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون، صلاةً تُرضيك وترضيه وتبلغنا بها شفاعته يوم الدين.. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورًا في قبورنا.. وشفاءً لقلوبنا وسببًا في رفع درجاتنا.. وفتحًا لأبواب الخير في دنيانا وآخرتنا.. اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.