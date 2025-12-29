هل ترك صلاة الشفع والوتر يترتب عليه إثم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل ترك صلاة الشفع والوتر إثم؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا الحكم الشرعي لترك صلاة الشفع والوتر، ومدى أهميتها في حياة المسلم وهل يترتب على تركها إثم أو وزر ديني.

وفي رده، كشف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس، أن صلاة الشفع والوتر سُنة مؤكدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، والقاعدة الفقهية في السنن المؤكدة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبناءً عليه، فإن المسلم الذي لا يصلي الشفع والوتر لا يقع عليه وزر أو إثم، لكنه يضيع على نفسه ثوابًا جزيلًا ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

ولفت الشيخ أحمد وسام إلى حرص النبي الشديد على هذه الصلاة، مستشهدًا بحديث سيدنا أبوهريرة، رضي الله عنه، الذي قال فيه: أوصاني خليلي، صلى الله عليه وسلم، بثلاث لا أدعهن ما حييت.. وأن أوتر قبل أن أنام.

كما أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر أبدًا، سواء كان مقيمًا (في الحضر) أو مسافرًا، رغم الرخص الممنوحة للمسافر في تقصير الصلاة الرباعية، مما يدل على عظم قدرها.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن العبادات والنوافل أبواب للتقرب من الله، والوتر هو خاتمة صلاة الليل، فمن حافظ عليه نال خيرًا كثيرًا، ومن تركه فقد فوت على نفسه فرصة للارتقاء في درجات الثواب دون أن يرتكب معصية، داعيًا المسلمين للحرص على السنن اتباعًا لهدي النبي الكريم.

