موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، في تمام الساعة 5:17 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:50 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر:

5:18 ص 6:50 ص 11:57 ص 2:46 م 5:5 م 6:28 م

الفجر 5:18 ص

الشروق 6:50 ص

الظُّهْرِ 11:57 ص

العصر 2:46 م

المغرب 5.05 م

العشاء 6:28 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت أعلم بنا منا.. فوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

اللّهُمَّ صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.