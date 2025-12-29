ما هي أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الراحة النفسية والابتعاد عن الشقاء مرتبط بأسباب واضحة ذكرها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن من أهم هذه الموانع بر الوالدين، فهو عمل عظيم يمنع الإنسان من الوقوع في أنواع الشقاء المختلفة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن السبب الثاني يتمثل في تلاوة وقراءة القرآن الكريم، حيث أن التلاوة المنتظمة من سورة إلى سورة ومن ختمة إلى أخرى تزيل الهم والحزن والكرب، وتعيد الاطمئنان للنفس، كما شدد على أن الفرق بين القراءة والتلاوة أن التلاوة تتضمن متابعة واستمرار من ختمة إلى أخرى.

وأوضح، أن السبب الثالث لمنع الشقاء هو الدعاء، معتبرًا أن الدعاء وسيلة لطرد جميع أنواع الشقاء من حياة الإنسان، وأن التفرد باليدين في الدعاء مع الإخلاص لله يقي الإنسان من الهم والغم، مؤكدًا أن القرآن الكريم جاء بدليل على ذلك في قول الله تعالى على لسان نبي الله زكريا: "وَمَا كُنتُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا"، أي أن الدعاء يقي الإنسان من الشقاء ويمنحه السكينة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن السبب الرابع يكمن في اتباع الهدى، مشددًا على أن من يتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، مؤكدًا أن الإنسان هو الذي يجب أن يسير وراء الهدي الإلهي، وليس أن يتوقع أن الهدي يتبع ظروفه أو رغباته، فالطريق إلى السلام النفسي والنجاة من الشقاء هو الالتزام بالهدى والعمل به.

ودعا الجندي الجميع إلى المداومة على هذه الأمور الأربع: بر الوالدين، تلاوة القرآن، الدعاء، واتباع الهدي، لأنها تشكل صمام أمان للروح وتقي الإنسان من جميع أشكال الشقاء في حياته.

