أسامة قابيل يحذّر: الميراث اختبار إيماني قبل ما يكون مال وحقوق

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أننا «محتاجين كلنا في البداية نقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيمتن على الإنسان بنعمة المال فده ضرورة من الضرورات الخمسة اللي موجودة في حياتنا، وليه كمان أسلوب وطريقة في التعامل معاه»، مشيرًا إلى أن الإنسان يوم القيامة سيكون أمام سؤال لا مفر منه، موضحًا: «وإحنا بنتكلم عن الميراث وعن الحقوق وعن الظلم وعن البغي وأكل أموال الناس بالباطل سواء في الميراث أو غيره، يوم القيامة مش هتمشي من المشهد إلا ما تتسأل عن نقطة مهمة جدًا وهي المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربعة».

وأشار قابيل خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، إلى أن المال من الضرورات الخمسة، مؤكدًا أن القاعدة الواضحة هي أن «المال أجيبه من حلال وأصرفه في حلال»، لافتًا إلى أن الميراث يمثل ما أسماه «الرزق الميسر»، موضحًا معنى ذلك بقوله إن الله سبحانه وتعالى قد يكرم الأب أو الأم بمصانع أو بيزنس أو أراضٍ أو عقارات أو تعب عمر كامل، وقد يكون الابن مشاركًا أو يعمل في مجال آخر، لكن في نهاية الأمر هناك تقدير إلهي وحكمة واختيار من الله عند نهاية الحياة بوفاة الأب أو الأم أو الأخ أو الزوجة، وهنا يبرز السؤال الأهم: «إحنا نتعامل مع فكرة الميراث إزاي؟».

وأكد قابيل أنه في ختام العام يجب أن نضع أمام أعيننا رسالة قرآنية واضحة: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم»، مشيرًا إلى أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وأن الظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل فيه أشد تحريمًا، والذنب أعظم، والطاعة أعظم ثوابًا، مؤكدًا أن «اللي بيظلم حد بيظلم نفسه الأول».

ودعا إلى فهم فلسفة توزيع الميراث في الدين الإسلامي الحنيف، موضحًا أن الصلاة قال فيها النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والحج قال فيه: «خذوا عني مناسككم»، والزكاة شرحها النبي ﷺ تفصيلًا، وكذلك فسر كثيرًا من أحكام الصيام وقيام رمضان وليلة القدر، بينما «الميراث كله في القرآن»، في إشارة إلى دقته وحسمه.

وأشار إلى أن العبادة التي خصص الله لها سورة وربطها بالنساء تحمل دلالة عظيمة، وكأن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي كان يعلم أن أناسًا سيأتون في 2025 وفي الأعوام الماضية والقادمة ليأكلوا حقوق الناس بالباطل، فيحرم الأخ أخته، ويحرم الزوج زوجته، ويحرم الأبناء أو البنات من حقوقهم، مؤكدًا أن القضية لم تعد مقتصرة على النساء فقط، وإنما المفهوم العام هو أن الإنسان حر في ماله ما دام حيًا، أما بمجرد رحيله وانتقاله إلى ربه «خلاص أنت ما بقيتش فلوسه»، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا المفهوم واضحًا للجميع، قائلًا: «دي مش فلوسي، دي مش هتبقى فلوسي، دي فلوس الورثة».

