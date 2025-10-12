مظهر شاهين يهاجم منتقدي زواج إيناس الدغيدي: فلتخرس ألسنة الساخرين

علق الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الجدل الدائر حول زواج المخرجة إيناس الدغيدي.

وقال إمام مسجد عمر مكرم، في بيان له اليوم: لم يجعل الإسلام للزواج عمرًا محددًا، ما دامت الأهلية والرغبة والمصلحة قائمة. فالزواج في شريعتنا عبادة وسُنّة وستر ورحمة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النور:" وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ".

وأوضح وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه نداءٌ ربّاني موجَّه إلى الجميع، لا يفرّق بين شاب وكهل، ولا بين رجل وامرأة، لأن الحاجة إلى السكن والمودة لا تزول بالعمر، بل تظلّ ما دامت الروح في الجسد.

ولذلك، فلا يملك أحد أن يُحرّم ما أحلّ الله، ولا أن يُعيب على من اختار طريق الحلال في زمنٍ كثرت فيه أبواب الفتنة. فالزواج المشروع طريق الطهر والعفاف، والواجب على المجتمع أن يتمنّى الستر لكل إنسان، إذ لا ستر إلا في الحلال.

وأكمل شاهين، بل إن من الرقيّ والإنسانية أن يتقبّل الناس زواج كبار السن، وأن يشجعوه ويباركوه، فهو باب للسكن والرحمة، وفرصة لتعويض ما مضى من العمر بمودة صادقة ومؤانسة كريمة، لا تقلّ جمالًا عن حبّ الشباب، بل تزيد عليه نضجًا وصفاءً.

وأشار، الي السخرية من الزواجٍ الشرعيٍّ بين رجل وامرأة متقدمين في السن، فهي سقوط في جهل الشرع وضعف الأدب، لأن فيها استهزاءً بما شرّعه الله، وتنقّصًا من فطرةٍ فطر الناس عليها، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الحجرات:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".

أكد شاهين، ما دام الزواج حلالًا، والنية طيبة، فذلك عقدٌ تُباركه السماء قبل أن تفرح به الأرض.

وقال علينا أن نُطَهِّر ألسنتنا من الاستهزاء، ولنجعل من أفراح الناس موردَ دعاءٍ وبركة، لا بابًا للتهكم أو الغيبة، وخير الناس من يسعى لستر غيره، ويُعين على الحلال، ويزرع الرحمة في القلوب، فبذلك تُرضى السماء وتستقيم الأرض.



