هل السواك يبطل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال حول حكم السواك أثناء الصيام، وهل يبطل الصيام؟

وقال أمين الفتوى، أن السواك أثناء الصيام جائز ولا يُفطر الصائم، مشيرا إلى أن السواك يعد من السنن المستحبة في رمضان وفي غيره، لكونه يحسن رائحة الفم ويطهره.

وأضاف عثمان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك بعض الآراء الفقهية التي تقول إنه يُستحب استخدام السواك قبل الظهر لأن الفم لا يتغير في بداية اليوم، بينما بعد الظهر قد يطرأ تغير في رائحة الفم نتيجة خلو المعدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، مما يدل على أن تلك الرائحة محبوبة لدى الله ولا ينبغي إزالتها إلا إذا كان السواك ضروريًا لأسباب صحية أو نظافة شخصية.

وأكد أن السواك يجوز طوال اليوم حتى في نهار رمضان طالما أن الصائم لا يبتلع شيء منه ولا يقوم بمص السواك، بل يقتصر الأمر على تنظيف الفم فقط، وإذا شعر الصائم بطعم السواك في فمه أو حلقه، فلا شيء في ذلك ولا يُفسد صومه، حيث لا يترتب عليه بلع أو تناول شيء يفطر الصائم.

وأوصى بأن الصائم يمكنه استخدام السواك إذا شعر بالحاجة إليه من أجل النظافة الشخصية، دون أن يكون لذلك أي تأثير على صحة الصيام.

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