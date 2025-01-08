أستاذ بالأزهر: الإسلام نهى عن هذا النوع من الاختلاف

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام نهى عن أي نوع من الاختلاف الذي يؤدي إلى التنافر والتباغض بين المسلمين، سواء كان هذا الاختلاف حول مسائل دينية أو غيرها.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر، حتى لو كان الخلاف حول شعيرة دينية، فإنه لا ينبغي أن يؤدي إلى احتقار طرف لآخر.. الإسلام يدعونا دائمًا للتفاهم والاتحاد، وأي اختلاف يجب أن يُحل بطريقة تتسم بالاحترام المتبادل.

وأضاف الغفير خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": كما ورد في القرآن الكريم، يجب أن نحرص على أن تلتئم قلوبنا معًا، وإذا اختلفنا، يجب أن نتصرف بحكمة، وهذا ما تجلى بوضوح في إحدى القصص الشهيرة من تاريخ المسلمين، عندما اجتمعوا في جامع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في أول ليلة من ليالي رمضان في مصر، موضحا أنه في تلك الليلة، عندما اختلف المسلمون حول عدد ركعات صلاة التراويح، كان الإمام عز الدين بن عبد السلام هو الذي وجههم قائلاً: "إن صلة الأمة الواحدة فريضة، بينما صلاة التراويح نافلة، وبالتالي يجب أن نقدم الفريضة على النافلة، وأفضل حل هو أن يغلق المسجد حتى لا يتسبب الاختلاف في تفرقة.

وأشار إلى أن "الفريضة هي التي توحد الأمة"، مؤكداً على ضرورة توخي الوحدة بين المسلمين في جميع الأوقات والظروف.

وأوضح: نحن بحاجة إلى أن نغرس في نفوسنا هذا المعنى: لا ينبغي أن نختلف أو نتشاحن أو نتباغض مهما كانت الأسباب، فالوحدة فريضة والاختلاف يجب ألا يضر بها.

وبين: الكلمة الحسنة قادرة على إزالة أي اختلاف، وهذا ما أكده القرآن الكريم عندما قال: 'وقولوا للناس حسنًا'، كما أن الله سبحانه وتعالى اعتبر القول الحسن هدية ومنحة للإنسان، حيث قال في القرآن: 'وهدوا إلى الطيب من القول.

ودعا المسلمين إلى التأسي بهذا المبدأ العظيم الذي ينبع من القرآن والسنة، والعمل على تعزيز الحوار الطيب والمبني على الاحترام المتبادل، مع التأكيد على أن "القول الحسن" يعد جزءًا من ميثاق الإسلام الذي لا يتجزأ.