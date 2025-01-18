إعلان

ينفع المرأة تدفن مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يوضح

12:47 م السبت 18 يناير 2025

الشيخ عويضة عثمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول هيجوز أن تدفن المرأة بجوار الرجل في قبر واحد؟.

في رده، قال أمين الفتوى المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد، ومن آداب القبر والجنائز أن تدفن المرأة فى عين النساء، والرجل في عين الرجال، والاختلاط في الدفن ليس من السنة.

وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": ممكن فى بعض الظروف الصعبة نتيجة إنه لا يوجد إلا عين واحدة وفيها رجال وعاوزين ندفن سيدة، ولا يوجد استطاعة لعمل عين أخري، هنا ممكن نعمل حاجز بينهما بالطوب.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية حكم دفن المرأة مع الرجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هبة عوف تدعم نشوى مصطفي وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية