ينفع المرأة تدفن مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول هيجوز أن تدفن المرأة بجوار الرجل في قبر واحد؟.

في رده، قال أمين الفتوى المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد، ومن آداب القبر والجنائز أن تدفن المرأة فى عين النساء، والرجل في عين الرجال، والاختلاط في الدفن ليس من السنة.

وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": ممكن فى بعض الظروف الصعبة نتيجة إنه لا يوجد إلا عين واحدة وفيها رجال وعاوزين ندفن سيدة، ولا يوجد استطاعة لعمل عين أخري، هنا ممكن نعمل حاجز بينهما بالطوب.

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