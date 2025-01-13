(فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت).. إعجاز علمي اكتشفه العالم بعد 14 قرناً من نزول القرآن

كـتب- علي شبل:

يقول الله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (فصلت:53).. وعد إلهي تحقق ويتحقق بما أثبته العلم وما يثبته كل يوم، ومع مطلع فجر كل يوم نسمع ونرى العديد من الحقائق، التي يثبتها العلم، الأمر الذي يؤكد مصداقية هذا القرآن وصدق ما جاء به وأنه {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} (فصلت:42).

ومن الآيات التي شهدت إعجاز القرآن ما ورد في قول الله تعالى: (فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) [سورة البقرة: 266].. وقد ذكرت الآية الكريمة ظاهرة مناخية لم يكتشفها العلم الحديث قبل عام 2003، وهي ظاهرة أسماها العلماء "إعصار النار".

وكان أول توثيق علمي للظاهرة عبر موقع ناشيونال جيوغرافيك الأمريكي عام 2003، والتوثيق الأخير لنفس الظاهرة كان عام 2012 بعد وقوع إعصار النار في البرازيل.. فها هي ظاهرة طبيعية ذكرها القرآن الكريم منذ نحو 14 قرناً، دون أن يكون في ذلك الوقت أجهزة رصد واستشعار وأقمار اصطناعية ترصد بالصور دقائق الكون.

يعد "إعصار النار"، وهو المسمى العلمي للظاهرة، والذي تقول أخبار إنه وراء الحرائق الأخيرة التي ضربت أجزاء من أمريكا، من أقوى وأعتى الأعاصير التي تحمل قوة تدميرية هائلة، وقد نشر الأزهر الشريف، في وقت سابق، مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، يرصد معجزة القرآن في تسمية "إعصار فيه نار"، وهو توصيف إلهي أدق من المسمى العلمي "إعصار النارة لأن النار تكمن في داخله وليست صفة فيه، حيث لم يكن أحد يتخيل أبداً أن قلب الإعصار ساخن، بل إن الإعصار يترافق دائما بالبرودة والأمطار فكيف تكون نواة الإعصار حارة؟

كـتب

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