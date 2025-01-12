هل زواجي من امرأة ثانية دون إخبار الأولى خيانة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زواج الرجل من امرأة ثانية لا يوجد به أي خيانة للزوجة الأولى، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول إمكانية عدم إخبار زوجته بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى.

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" عبر فضائية الناس إنه بمجرد ظهور هذا المواطن عبر البرنامج، وطرحه السؤال حول إمكانية إخبار زوجته الأولى بنيته حول الزواج من أخرى، فبالتالي، قد تعلم زوجته الأولى حقيقة خطوته التالية، مؤكدًا أن الزواج الثاني يجب أن يكون له بعض الإجراءات، منها التأكد من أن الزوج سيكون عادلًا بين زوجتيه.

وأشار فخر إلى أنه من باب العدل أن تعلم الزوجة الثانية حقيقة إقبال زوجها على الزواج من أخرى؛ لأنه ليس من العدل أن تكون الزوجة الثانية على علم بأن الشخص متزوج في الأساس، والزوجة الأولى لا تعلم أي شىء عن هذا الأمر.

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