محمد على يوضح حكم صلاة من بال عليه طفل صغير

كتب-محمد قادوس:

حكم صلاة من بال عليه طفل صغير؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن بول الطفل نجس سواء طعم أو لم يطعم، لكن بول الذي لم يطعم ينضح فقط عليه الماء، وإذا طعم غُسل.

وأضاف علي في رده لمصراوي: وينبغي في حق من أصاب بول الصغير ثوبه أثناء الصلاة أن يخلع الثوب الذي أصابته النجاسة، ويستمر في الصلاة إن بقي عليه من الثياب الطاهرة ما يستر به عورته في الصلاة، هذا في حق من لم يصل البول إلى جسده.

وأوضح الداعية إن مس البول جسده قطع صلاته حتى يزيل النجاسة، ثم يكمل صلاته من جديد، لأن سقوط النجاسة واستقرارها على المصلي من مبطلات الصلاة.

وإذا كان الطفل رضيعا لم يطعم فيكفيه نضح الماء على موضع البول.

فبول الطفل الذي لم يطعم -ذكراً كان أو أنثى-نجس، أما الأنثى فباتفاق.

وأما الذكر فنجس على قول جمهور أهل العلم وحكاه بعض العلماء اتفاقاً،

والخلاف على كيفية الطهارة.

قال الإمام النووي رحمه الله: بعد بيان كيفية تطهير بول الطفل الذي لم يطعم، وأنه يفرق بين الذكر والأنثى.

وقال الداعية أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري.

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