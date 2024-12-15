هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصل يقول: " هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟

وقال أمين الفتوى يجوز إخراج الصدقة في هذه الحالة والمال لم يتعين كله من حرام ويمكن تخرج المال الحرام في المصالح العامة يعني لصالح الناس ولكن أنت تخلصت منه يعنى صاحب المال الحرام عند التخلص منه لابد أن يتوب ويندم، ولو أُخذ من شخص بعينه يجب أن يرد له وإن لم يعرف الشخص يخرج للناس بنية أن يصل الثواب وهو مأجور أنه تاب إلى الله وندم وتخلص من الحرام.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": لو في جزء من المال فيه شبهة وعايز تتصدق تصدق لأن في جزء من المال أيضا حلال وجزء آخر فيه شبهة.

وأوضح أمين الفتوى على المؤمن أن يسعى دائما أن يكون مطعمه ومشربه حلال وكل بدن نبت من حرام فالنار أولى به إلا أن يتوب صاحبها ويؤدي المظالم إلى أهلها والقبول من عدمه هو أمر غيبي عند الله.

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