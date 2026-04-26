اتهامات بالإرهاب وتمويله.. نظر محاكمة خلية القطامية خلال ساعات

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 26/04/2026

مجمع محاكم بدر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال ساعات، محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية القطامية".

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من 2015 حتى 2024، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، إلى جانب اتهامات بتمويل أنشطتها، فيما وُجهت لعدد منهم تهم حيازة مطبوعات تروج لأفكار التنظيم.

