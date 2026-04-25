أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول الخوف على الأبناء من الحسد بعد استقرار الحياة الأسرية، موضحًا أن هذا الخوف قد يكون محمودًا إذا كان في حدوده الطبيعية دون مبالغة.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشريعة الإسلامية وضعت وسائل للحفظ والوقاية، في مقدمتها المحافظة على الصلاة في أوقاتها، مؤكدًا أن الصلاة نور يحفظ الإنسان وأسرته من كل سوء.

فضل صلاة الفجر وأذكار الصباح

وأضاف أن من أهم الأمور أيضًا الحفاظ على صلاة الفجر، لما لها من فضل عظيم، حيث يكون الإنسان في حفظ ورعاية الله، إلى جانب الالتزام بأذكار الصباح التي تمثل حصنًا يوميًا للمسلم وأسرته.

التحصين بقراءة القرآن الكريم

وأشار إلى أهمية قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بشكل يومي، مثل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسور الإخلاص والفلق والناس، موضحًا أنه في حال صغر سن الأبناء يمكن للوالدين القراءة عليهم بنية التحصين.

الدعاء سبيل الحفظ

وأكد كذلك على أهمية الدعاء باعتباره من أعظم أسباب الحفظ، داعيًا إلى الإكثار منه بأي صيغة، وسؤال الله حفظ الأبناء والأسرة من كل سوء.

