إعلان

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المشتبه به كانت بحوزته أسلحة كثيرة

كتب : وكالات

05:47 ص 26/04/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي له قبل قليل: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.

وقال ترامب، إن جهات إنفاذ القانون طلبت منه مغادرة المبنى وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بعد حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وأكد: "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة".

وتابع: "تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يوما".

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

