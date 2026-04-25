ذكرى تحرير سيناء.. الأزهر للفتوى يؤكد مكانتها الدينية والتاريخية

كتب : محمد قادوس

10:58 م 25/04/2026

عيد تحرير سيناء

نحتفل اليوم بذكرى عيد تحرير سيناء، ومن هذا منطلق تلك المناسبة، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أرض سيناء أرض التجلي؛ ففي رحابها كلم الله موسى تكليمًا، ووطئت أرضَها أقدامُ الأنبياء الكرام.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر الرسمية على فيسبوك: أنه على تراب أرض سيناء خَطَا الخليل إبراهيم وزوجته سارة، وفيها تلقَّى موسى الألواح، وعلى أرضها ومر يعقوب والأسباط لما قدِموا للعيش في مصر، وكذا نبي الله يوسف عليه السلام، والنبي شعيب، والنبي داود، والنبي صالح، والنبيّ عيسى، عليهم جميعًا الصلاة والسلام، وشهدت جبالها وسهولها أحداثًا عظيمة ذكرها التاريخ وتناقلتها الأجيال.

وإننا في ذكرى التحرير نستذكر استرداد هذه الأرض الطيبة إلى حضن الوطن، والذي كان بمثابة بعث لروح العزة والكرامة في نفوس أبنائه جميعًا، وإن هذا الانتصار الذي تحقق على أرض سيناء ليؤكد في نفوس الأجيال أن تراب الأوطان غالٍ، وأن الحق سيعود ما بقي من يطالب به ويسعى لاسترداده، وأننا لن نفرط أو نتهاون في مسرى سيدنا رسول الله ﷺ.

وأوضح الأزهر للفتوى، أن تحرير سيناء يمثل درسًا بليغًا في قوة الإرادة ووحدة الصف، وهي الركائز التي نؤمن بأنها ستقودنا يومًا إلى إعادة الحق العربي والفلسطيني.

"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح
