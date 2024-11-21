هبة عوف: وجود الكلاب الضالة داخل المسجد لا يليق بقدسية بيوت الله

كتب-محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن دخول الكلاب الضالة إلى المساجد يُعد انتهاكًا لقدسية هذه الأماكن الطاهرة، التي يجب أن تُحفظ من أي نجاسة أو تلوث.

وأكدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة، أن الشريعة الإسلامية تُلزم المسلمين بالحفاظ على طهارة المساجد، مستدلة بحديث النبي ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب" (رواه مسلم)، موضحة أن وجود الكلاب داخل المسجد يتنافى مع شروط الطهارة المطلوبة.

وشددت الدكتورة هبة عوف على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية، منها إبعاد الكلاب فورًا من المسجد بلطف ودون إيذائها، مشيرة إلى أهمية استخدام أساليب رحيمة تتماشى مع تعاليم الإسلام.

واختتمت بقولها: "إن التعامل مع الحيوانات برفق جزء من تعاليم الإسلام، كما قال النبي ﷺ: 'في كل كبد رطبة أجر'، ومع ذلك، يجب أن نُوازن بين الرحمة بالحيوانات وبين الحفاظ على قدسية المساجد وطهارتها باعتبارها بيوت الله التي خُصصت للعبادة.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح