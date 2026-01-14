موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إن ضاقت بنا السُبل فافتح لنا طريقًا من نورك…

وإن أثقلتنا الهموم فخففها برحمتك…

وإن تاهت قلوبنا فردّها إليك ردًا جميلًا…

اللهم ارزقنا إيمانًا يملأ الصدر.. ويقينًا يُطمئن القلب.. وتوكلًا يُريح الفكر ورضًا يُنير الوجه…

اللهم اجعلنا ممن يبتسم رغم الألم ويشكر رغم الضيق ويُحسن الظن بك في كل حال…

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم آمين يارب العالمين.