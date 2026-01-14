إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 14/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إن ضاقت بنا السُبل فافتح لنا طريقًا من نورك…

وإن أثقلتنا الهموم فخففها برحمتك…

وإن تاهت قلوبنا فردّها إليك ردًا جميلًا…

اللهم ارزقنا إيمانًا يملأ الصدر.. ويقينًا يُطمئن القلب.. وتوكلًا يُريح الفكر ورضًا يُنير الوجه…

اللهم اجعلنا ممن يبتسم رغم الألم ويشكر رغم الضيق ويُحسن الظن بك في كل حال…

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان الفجر صلاة الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
أخبار مصر

هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
مصراوي ستوري

من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
ترامب: قريبًا تصلني حصيلة القتلى في إيران وسأتصرف بناءً على ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: قريبًا تصلني حصيلة القتلى في إيران وسأتصرف بناءً على ذلك
حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان