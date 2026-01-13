الذكرى الـ 18 على رحيل الشيخ الشحات" عبقري دولة التلاوة"

تمر اليوم 13 يناير ذكرى وفاة الشيخ الشحات أنور، أحد أعظم عملاقة التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي.

وشهد له الجميع من مختلف البلدان بصوته العذب وأدائه المميز في تلاوة القرآن الكريم، وهو الشيخ الشحات أنور الملقب بعدة ألقاب منها "الأستاذ، والعالمي، وسفير دولة التلاوة".

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن، الراحل القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور:

1-ولد الشيخ الشحات محمد أنور في 1 يوليو عام 1950 بقرية كفر الوزير التابعة لمحافظة الدقهلية، في بيئة ريفية محبة للقرآن.

2- تربى الشيخ الشحات محمد أنور فى كنف جده لوالدته بعد وفاة والده وهو فى عمر 3 أشهر.

3- حفظ الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم على يد خاله الشيخ حلمي مصطفى، ثم تعلم التجويد على يد الشيخ على سيد الفرارجى.

4- بدأ يقرأ القرآن الكريم أمام أقرانه في كٌتاب القرية، حتى أطلق عليه أصدقاؤه وأهل القرية لقب "الشيخ الصغير".

5- تقدم للالتحاق بالإذاعة عام 1976 ولكن تم تأجيله والتحق بها وتم اعتماده قارئا بالإذاعة عام 1979.

6- سجل الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم مرتلًا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية.

7- للشيخ الشحات محمد أنور، 9 من الأبناء ورث منهم اثنان حسن التلاوة، وهما الشيخ محمود والشيخ أنور.

8- شارك الشيخ الشحات محمد أنور، فى إحياء شهر رمضان بعدد من دول العالم مثل "لبنان وإيران، ولندن ولوس أنجلوس والأرجنتين واسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا والمالديف وجزر القمر وزائير والكاميرون".

9- فى عام 2001 فاز الشيخ الشحات محمد أنور بالمركز الأول في مسابقة الملك فيصل الدولية للقرآن الكريم.

10- توفى الشيخ الشحات محمد أنور فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 58 عاما.

