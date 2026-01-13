هل يجوز فك السحر بالسحر؟.. عالم أزهري يوضح حكم "النُشْرة"

كتب - علي شبل:

النُشْرة، بضم النون وإسكان الشين، هي فك السحر بالسحر.. فهل يجوز ذلك؟؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده صدّر العالم الأزهري الإجابة بما رواه أبو داود عن جابر في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل عن النشرة؟ فقال: (هي من عمل الشيطان). رواه أحمد بسند جيد.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: واختلف أهل العلم في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أجراه على ظاهره وأفتى بالحرم. ومنهم كسعيد بن المسيب رضي الله عنه من أجاب بالجواز حينما سُئل عن ذلك.

ففي صحيح الإمام البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طِبّ، أو يؤخذ عن امرأته، أيُحلّ عنه، أو يُنشر؟

قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنهَ (بضم الياء) عنه.

وقال ابن القيم رحمه الله: (النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:

١- حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن (أي أن الحسن البصري لم ير جواز ذلك)، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

٢- النشرة بالرقية والتعوذات، والأدوية، والدعوات المباحة).

وختم الدكتور عطية لاشين، قائلًا: أنا مع الرأي القائل بعدم جواز فك السحر بالسحر، ولنا في الحلال غنية عن الحرام، وهو الرقى بالمعوذتين وبما ورد في كتاب الله عز وجل؛ لأن الخطأ لا يبرر خطأ.. والله أعلم.

