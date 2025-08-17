إعلان

هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح

08:24 م الأحد 17 أغسطس 2025

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من فتاة تُدعى ملك حمد موسى من دمياط، قالت فيه: "هل ينفع ألبس عن الموضة وأكون ملتزمة؟".

قال أمين الفتوى، يجوز ارتداء الملابس على الموضة مع الالتزام بالضوابط الشرعية للحجاب". وأوضح أن الزي الشرعي يقوم على عدة شروط، أهمها: ألا يصف ولا يشف ما تحته من البدن، وأن يكون فضفاضًا واسعًا وطويلًا ساترًا للجسد.

وأضاف فخر خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفتاة إذا التزمت بهذه المواصفات فلا مانع شرعًا من ارتداء ما تشاء من أزياء، حتى وإن كانت على الموضة، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الستر والالتزام بضوابط الحجاب.

