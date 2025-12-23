تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة من محافظة الإسكندرية حول حكم قضاء الصلوات الفائتة، وهل يجوز أن تصلي في اليوم الواحد أكثر من يوم كامل من الصلوات حسب قدرتها ونشاطها.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، مؤكداً أن من كان عليه صلوات فائتة يجوز له أن يقضيها بالطريقة التي يستطيعها.

وبيّن أنه يمكن للإنسان أن يقضي الصلاة الفائتة مع كل صلاة مفروضة، فبعد أداء صلاة العصر مثلًا يمكنه أن يصلي عصرًا آخر قضاءً، كما يجوز له إن كان لديه وقت ونشاط أن يقضي في اليوم الواحد عدة صلوات فائتة، فيصلي فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً مما عليه من الفوائت، ولا مانع في ذلك شرعًا.

وأكد أن المسارعة في قضاء الصلوات الفائتة وإبراء الذمة مما في حق الله أمر أفضل وأقرب لنيل رحمة الله وعفوه عن التقصير السابق، موجّهًا كلامه لرغدة بقوله إن ما تفعله صحيح إن شاء الله، وكلما بادر الإنسان بالقضاء كان ذلك أرحم به وأعظم أجرًا.

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل