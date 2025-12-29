تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: نسمع بين الحين والحين عن قصص الاعتداء على الأطفال ونريد ان نعرف عقوبة من يفعل ذلك؟!.

وفي رده، أكد العالم الأزهري أن الاعتداء على الأطفال والعبث بأعراضهم ليست جريمة عادية بل جريمة تخالف النواميس الكونية والطبائع الفطرية فضلا عن تضمنها قتل البراءة عندهم والاعتداء على كرامتهم وانتهاك حرمتهم.

وبخصوص واقعه السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يختلف العقاب على هذه الجريمة باختلاف ظروف وملابسات كل جريمة على النحو الآتي:

أولا:

هل هي جريمة مصحوبة بالتهديد والوعيد والتخويف وكانت تحت تهديد السلاح وهل كان المعتدي له على المعتدى عليه سلطة ادبية أو معنوية، وهل المعتدي من العائدين في الإجرام وله إلف وعادة بهذا الأمر فاذا كان الأمر على نحو ما ذكرنا اعتبر ذلك إفسادا في الارض وحرابة للمؤمنين وحينئذ يسمح الشرع الحكيم بتوقيع اقصى العقوبة عليه وهي القتل ولا مانع ان يكون بعد القتل صلب للمقتول المعتدي.

ثانيا:

إن لم تكن الجريمة مصحوبة بما سبق ذكره فإن العقوبة الشرعية لمن فعل جريمة اللواط مختلف فيها ما بين تطبيق عقوبة جريمة الزنا عليه، فإن كان محصنا اي متزوجا او سبق له الزواج فعقوبته الرجم والحجارة حتى الموت.

وإن كان غير متزوج فعقوبته الجلد 100 جلدة وتغريبه عام عن مكان ارتكاب الجريمة.

ومن أهل العلم من رأى أن عقوبة من قام بهذا الفعل الشنيع وقتل براءة الأطفال القتل محصنا كان أو غير محصن لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:( اقتلوا الفاعل).

ثالثا:

وفريق ثالث من أهل العلم رأى أن يلقى من شاهق أي مكان مرتفع على الأرض وإن أدى ذلك إلى موته.

ويختم الدكتور عطية لاشين فتواه، قائلًا: وعموما في هذا النطاق أرى ان تطبق على الفاعل أقسى العقوبات الشرعية التي جاء بها الشرع الحكيم وذلك لفظاعة وشناعة هذا الجرم ونتائجه المخيفه التي تعود على المجتمع حيث يكون الناس والحال هذه غير مطمئنين وغير آمنين على أطفالهم العنصر البريء في المجتمع.. والله أعلم.

