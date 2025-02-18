الدكتور شوقي علام يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن السؤال حول كيفية إخراج زكاة الفطر يتكرر كثيرًا بين الناس، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر، حيث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو شعير أو بر، مع قوله صلى الله عليه وسلم "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".

وأضاف علام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء يختلفون في كيفية إخراج الزكاة بناءً على الزمان والمكان والحاجة، وإذا كان إغناء الفقراء في مناطق معينة يمكن أن يتم بالطعام الذي نص عليه في الحديث الشريف، فيكون ذلك هو الأولى في تلك المناطق، أما في المدن الكبرى، حيث يصعب إغناء الفقير بالطعام في بعض الأحيان، فلا حرج شرعًا من إعطاء قيمته نقدًا.

وقال المفتي السابق، أنه لا داعي للخلاف الكبير حول هذه المسألة، موضحًا أن ما يهم هو إغناء الفقراء بما يتناسب مع حاجاتهم في المكان الذي يعيشون فيه، مشيرا إلى أن هذا الرأي يتفق مع ما ذكره الفقيه الكبير ابن تيمية رحمه الله، والذي أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا في حال تعذر إغناء الفقراء بالطعام.

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