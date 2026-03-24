ما المراد بالاعتداء في الطهور؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة المقصود الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الاعتداء في الطهور: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال؛ فهو إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، بعموم النصوص الشرعية الواردة في النهي عن الإسراف بصفة عامة، والتي منها قوله عزَّ وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].

وبينت اللجنة، في بيان فتواها، أن الاعتداء في الطهور يتحقق بأحد أمرين:

الأول: الزيادة على غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات دون موجب.

والثاني: استعمال كمية من الماء أزيد ممَّا يكفي.

وتنصح دار الإفتاء المصرية بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل؛ لما له من ضرورة حتمية في الحياة.

