الإفتاء توضح المراد بالاعتداء في الطهور المنهي عنه شرعًا

كتب : علي شبل

07:03 م 24/03/2026

facebook icon
facebook icon
ما المراد بالاعتداء في الطهور؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة المقصود الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الاعتداء في الطهور: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال؛ فهو إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، بعموم النصوص الشرعية الواردة في النهي عن الإسراف بصفة عامة، والتي منها قوله عزَّ وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].

وبينت اللجنة، في بيان فتواها، أن الاعتداء في الطهور يتحقق بأحد أمرين:
الأول: الزيادة على غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات دون موجب.
والثاني: استعمال كمية من الماء أزيد ممَّا يكفي.
وتنصح دار الإفتاء المصرية بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل؛ لما له من ضرورة حتمية في الحياة.

زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
مارك رافالو يطالب الشعب الأمريكي بالتظاهر ضد ترامب
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
لماذا يؤدي الألم المزمن للاكتئاب لدى البعض دون غيرهم؟

