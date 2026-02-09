إعلان

ما شروط صحة صلاة الجنازة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

08:17 م 09/02/2026 تعديل في 08:30 م

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علي شبل:

ما شروط صحة صلاة الجنازة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن.

وأوضحت لجنة الفتوى أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الجنازة دار الإفتاء المصرية شروط صحة صلاة الجنازة؟

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور
الموضة

4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

مصطفى شوبير يتصدر التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

مصطفى شوبير يتصدر التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا
كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
مصراوى TV

كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة