هل صبغ الشعر بالسواد جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صبغ الشعر بالسواد، وما إذا كان الأمر يدخل في نطاق الجواز أو المنع الشرعي.

وقال أمين الفتوى، أن صبغ الشعر بغير اللون الأسود أمر لم يمنعه العلماء، مستدلًا بما ورد في قصة دخول أبي قحافة-والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه-على النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-، وكان شعره ولحيته شديدة البياض كأنهما القطن، فقال النبي ﷺ: "غيروا هذا وجنبوه السواد"، أي يمكن استعمال أي لون آخر من الأحمر أو الأصفر، لكن يُجتنب اللون الأسود.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء، عثمان إلى أن العلماء توقفوا عند عبارة "جنبوه السواد"، وتساءلوا: هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ مضيفًا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن صبغ الشعر بالسواد مكروه فقط وليس حرامًا، وهو ما تُفتي به دار الإفتاء المصرية.

