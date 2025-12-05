أمين الفتوى يوضح حكم تصوير القبر ونشره على وسائل التواصل: جائز بشرط

ما حكم تصوير القبر ونشره على وسائل التواصل؟.. سؤال تلقاه الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من شخص ليرد عليه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، خلال أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم أن تصوير القبر ونشره ليس محرماً في حد ذاته، ما لم يكن فيه انتقاص من حق الميت أو ازدراء به.

وأضاف أمين الفتوى: ومع ذلك، فالأولى عدم فعل ذلك، لأن القبور مكان للعبرة والخشوع، وينبغي عدم استخدامها كمادة إعلامية أو للنشر بهدف التسلية أو الانتقاص من قيمتها.