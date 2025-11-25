إعلان

هل تعتبر الزوجة محرمة على زوجها الذي لا يصلي؟.. أمين الفتوى يحذر (فيديو)

كتب : علي شبل

12:02 ص 25/11/2025

هل تعتبر الزوجة محرمة على زوجها الذي لا يصلي؟

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول إن زوجها لا يحافظ على الصلاة ويرفض النصيحة، وتسأل: هذا يجعله محرماً عليها؟

وفي رده، حذر أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، من أن هناك خطورة كبيرة في الحكم على الزوج بأنه كافر أو خارج عن الإسلام بسبب تقصيره في الصلاة، لأن هذا يُعد تكفيراً للمسلمين، وهو حكم خطير لا يجوز لأى شخص أن يصدره.

وأضاف وسام أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بهذا السبب، فالزوجة لا تحرم على زوجها لمجرد أنه لا يحافظ على الصلاة، مشيرًا إلى أن الإسلام يأمر بالصبر والمداومة على النصح، مستشهداً بقول الله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها».

وأشار إلى أن النصيحة يجب أن تكون بالحكمة واختيار الوقت والموقف المناسب، وأن تكون الزوجة قدوة حسنة لزوجها في الصلاة والأعمال الصالحة.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن الدعاء له دور كبير في هداية الزوج، مشيراً إلى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، قائلًا: «فلما نرفع أيدينا لربنا وندعوه أن يهديه، ونحبب إليه الصلاة والإيمان، ونجعل الكفر والفسوق والعصيان مكروهًا في قلبه، فإن الله يستجيب الدعاء ويحفظه بالصلاة ويجعله من الصالحين ومقيمي الصلاة».

