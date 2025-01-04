الله غني عن صلاتنا فلماذا أمرنا بها؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور مختار محمد عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على سؤال أحد المتابعين" الله غني عن صلاتنا فلماذا أمرنا بها؟

وقال عضو هيئة التدريس إن الإسلام قال إن الإنسان مخلوق مكون من الروح والجسد وجعل الله للجسد غذاءا كالطعام والشراب، كما جعل للروح العبادات والشعائر، وهى لاتعود على الله بالنفع أو الزيادة، فالعبادات غذاء لنا.

وأضاف عبد الله، خلال تقديم البرنامج:" لبرنامج "سؤال" المذاع على قناة"الناس": أن الله شرع الصلاة غذاء للروح وتطهيرا لها من الذنوب والمعاصى، فرضها الله 5 مرات فى كل يوم وليلة لتطهر بها المسلم، وشرع الله الصلاة لترده إلى رشده ويرجع إلى ربه.

واستشهد، بحديث ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غلستها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا.

وأكد عبد الله أن الصلاة نشاط وحركة وانتشال الإنسان من دنياه للحظات ومن دنياه لآخرته، ويشحن قلبه ويشرح صدره ويكون موصولا بخالقه ومولاه.

