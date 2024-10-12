داعية: الصلاة على النبي باب قرب من الله

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي أن الله- تعالى- أمرنا بالصلاة والسلام على الجناب النبوي الكريم، حيث قال في كتابه العزيز: "إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا".

أكد الداعية الإسلامي، أن هذا الأمر يعكس عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحث المسلمين على تعظيم شأنه وإظهار شرفه بطرق متنوعة.

وأضاف الطلحي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": أن معنى هذا الأمر يشمل الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال حسن متابعته وكثرة الثناء عليه والانقياد لأوامره، مستشهدا بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا صليتم على رسول الله فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه"، مما يشير إلى أهمية الإخلاص في الصلاة عليه.

وأشار الداعية إلى أهمية تنوع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا التنوع يُظهر حب المسلمين له، ويزيد من قربهم إلى الله.

وأورد صيغة من الصلوات التي يُمكن أن يُدعى بها، حيث قال: "اللهم صلّى على سيدنا محمد صلاة تُخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم، وعلى آله وصحبه وسلم".

وأكد الطلحي أن الخلاصة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أنها دعاء، موضحا أن الدعاء في هذا السياق مباح فيه تعدد الألفاظ غير الواردة، مما يتيح للمسلمين التعبير عن محبتهم للنبي بطرق مختلفة.

ودعا الداعية إلى الالتزام بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا الفعل ليس مجرد عبادة، بل هو تجسيد للحب والاحترام للنبي الذي أتى بالهدى والنور للعالمين.