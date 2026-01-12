إعلان

هل عمليات التجميل وتغيير شكل الجسم والوجه حرام؟.. داعية تحسم (فيديو)

كتب - علي شبل:

09:46 م 12/01/2026

تعبيرية

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن الحكم الشرعي لإجراء عمليات الجراحة التجميلية وتغيير شكل الجسم، مشيرة إلى الحالات التي يجوز فيها التدخل الطبي لأسباب ضرورية، وتلك التي تُعد تغييرًا للخلق الطبيعي ويجب تجنبه.

وأضافت دينا أبو الخير خلال برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن العمليات الجراحية لأسباب طبية أو ضرر في الوظائف الحيوية للجسم، مثل مشكلات الأنف التي تؤثر على التنفس أو تسبب تشوهًا واضحًا، تعتبر مسموحًا بها شرعًا، موضحة أن هذه العمليات لا تدخل في حكم التجميل العادي، بل هي تدخل طبي ضروري يرفع عن الإنسان الأذى النفسي أو البدني.

وأشارت أبو الخير إلى أن الحالات التي يكون فيها الشكل الجسدي مصدرًا لضيق نفسي أو تعرض صاحبها للسخرية أو التنمر، يجوز فيها إجراء بعض التعديلات التجميلية بما يخفف الضرر النفسي، مؤكدة أن القصد هنا هو التخفيف من المعاناة وليس التغيير من خلق الله دون مبرر.

وعن العمليات التجميلية بغرض التحسين أو التزيين فقط، مثل الفيلر أو البوتوكس أو تعديل الحواجب والأظافر، شددت الداعية على أن تغيير الخلقة الطبيعية بلا ضرورة يعد مخالفًا للفطرة، ويجب الحذر منها، خاصة إذا كانت تحمل أضرارًا محتملة على الجسم، مشيرة إلى أن بعض هذه الإجراءات لا تتحلل أو تذوب في الجسم وقد تؤثر على الصحة على المدى الطويل.

دينا أبو الخير عمليات التجميل تغيير الشكل

