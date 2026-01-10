إعلان

أمين الفتوى يحذر من تداول العملات المشفرة: البيع والشراء والإجارة حرام شرعًا

كتب - علي شبل:

12:19 ص 10/01/2026

الشيخ هشام ربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تداول العملات المشفرة والتعامل مِن خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، مؤكدًا أن ذلك حرامٌ شرعًا.

وعلل أمين الفتوى تحريم العملات المشفرة لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السُّوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.

وأضاف ربيع، في تصريحات له، أن الإشكال دائمًا في هذا "السُّوق الخفي" أنَّ المراهنات والمضاربة من خلاله تتم غالبًا من خلال وسطاء، وهنا يظهر دور "المستريح الإلكتروني" الذي غالبًا ما يتَّسِم نشاطه بالخفاء ويُوقِع المجتمع في أضرارٍ اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثمُ مَن يُخِلُّ به، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ [البقرة: 60]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا﴾ [الأعراف: 56].

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

هشام ربيع العملات المشفرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان