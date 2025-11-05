تلقى الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول فيه: "عاوزه آخد قرض من البنك علشان أجهز بنتي للجواز.. فهل ده حلال؟"

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية ببرنامج " فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأصل في أخذ المال من البنك أن يكون بغرض الاستثمار وتشغيل المال لتحقيق ربح يعود بالنفع على البنك والعملاء، أما الاقتراض بغرض تجهيز البنات أو شراء المستلزمات الاستهلاكية، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة.

وأضاف الشيخ محمود شلبي أن من كانت في حاجة ماسة ولا تملك وسيلة أخرى لتجهيز ابنتها، فيجوز لها الاقتراض من البنك بقدر الحاجة فقط، على أن تكون قادرة على سداد المبلغ لاحقًا.

وأكد محمود شلبي أن هذا الخيار ينبغي أن يكون ثانيًا بعد البحث عن بدائل مثل الجمعيات أو المساعدات العائلية، مشددا على أن الأصل هو تجنب القروض ما أمكن لأنها تحمل الشخص أعباء السداد والفوائد.

اقرأ أيضاً:

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء